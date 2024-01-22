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22 янв 2024

На китайский рынок вышел новый недорогой электромобиль Yue 01

На китайский рынок вышел новый недорогой электромобиль Yue 01
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Electric House начала продажи своего нового электрического хэтчбека под названием Yue 01. На родине автомобиль оценивается от 59 800 юаней (примерно 747 000 рублей)

Yue 01 - это достаточно компактный электрокар, габариты которого 3750/1655/1550 мм., при колесной базе в 2415 мм. Он получил современный дизайн с треугольными передними фарами, ромбовидным рисунком на вставке под решетку радиатора, а также узкой светодиодной задней оптикой, растянувшейся по всей ширине кузова. Внутри устанавливается вертикальный дисплей мультимедийной системы диагональю 10,1-дюйма, цифровая “приборка” на 7 дюймов и трехспицевый мультифункциональный руль. На центральном тоннеле имеется шайба управления трансмиссией и платформа для беспроводной зарядки телефона. За доплату автомобиль оснащается бесключевым доступом, адаптивным круиз-контролем, дистанционным управлением, расширенными функции помощи вождения и отделкой салона из экокожи.

Yue 01 получил один электромотор мощностью 47,6 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Привод - передний. Покупателям предложены на выбор две батареи: 24 кВт*ч или 32,56 кВт*ч. Запас хода - 251 и 335 км соответственно. Отмечается, что автомобиль заряжается с 30% до 80% за 30 минут. Максимальная скорость - 100 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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