На китайский рынок вышел новый недорогой электромобиль Yue 01

Китайская компания Electric House начала продажи своего нового электрического хэтчбека под названием Yue 01. На родине автомобиль оценивается от 59 800 юаней (примерно 747 000 рублей)

Yue 01 - это достаточно компактный электрокар, габариты которого 3750/1655/1550 мм., при колесной базе в 2415 мм. Он получил современный дизайн с треугольными передними фарами, ромбовидным рисунком на вставке под решетку радиатора, а также узкой светодиодной задней оптикой, растянувшейся по всей ширине кузова. Внутри устанавливается вертикальный дисплей мультимедийной системы диагональю 10,1-дюйма, цифровая “приборка” на 7 дюймов и трехспицевый мультифункциональный руль. На центральном тоннеле имеется шайба управления трансмиссией и платформа для беспроводной зарядки телефона. За доплату автомобиль оснащается бесключевым доступом, адаптивным круиз-контролем, дистанционным управлением, расширенными функции помощи вождения и отделкой салона из экокожи.

Yue 01 получил один электромотор мощностью 47,6 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Привод - передний. Покупателям предложены на выбор две батареи: 24 кВт*ч или 32,56 кВт*ч. Запас хода - 251 и 335 км соответственно. Отмечается, что автомобиль заряжается с 30% до 80% за 30 минут. Максимальная скорость - 100 км/ч.