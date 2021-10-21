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21 окт 2021

На компанию Ssangyong нашелся покупатель

На компанию Ssangyong нашелся покупатель

У этого корейского автопроизводителя очень сложная судьба. В начале нулевых компания еще могла существовать самостоятельно, но уже в 2008 году она была выкуплена китайцами

Да, компанию приобрел китайский концерн SAIC Motors, но и тот продержался у руля недолго. В 2010 году компания Ssangyong перешла под управление индийского конгломерата Mahindra & Mahindra.

Пандемия коронавируса обрушила и эти планы. Индийцы отказались от инвестиций в корейский автоконцерн и тому пришлось подать официальное заявление о банкротстве, что и было сделано в декабре 2020 года. Таким образом компания под внешним управлением государства, то есть для его дальнейшей продажи требуется одобрение суда.

Впрочем, скоро оно будет выдано, так как на данные активы вновь нашелся покупатель. Как сообщает газета Nikkei, им станет южнокорейский консорциум, возглавляемый стартапом в сфере электробусов Edison Motors. По неподтвержденным данным, сумма сделки составляет 260 миллионов долларов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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