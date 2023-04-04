Автомобильный портал Motorpage
4 апр 2023

На конвейер «Автотора» встали новые модели

На конвейер «Автотора» встали новые модели

К автомобилям марки Kaiyi – седану E5, который производится на калининградском «Автоторе» с начала года, присоединились еще две модели концерна BAIC – седан и кроссовер

В первом случае речь идет о седане BAIC U5 Plus – это машина C-класса, которая по габаритам сопоставима с Hyundai Elantra. Силовая установка здесь – полуторалитровый, атмосферный 113-сильный двигатель.  В качестве коробки передач будет использован вариатор. У клиента также появится возможность заказать автомобиль с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Второй моделью является городской кроссовер X35. Он будет оснащен теми же агрегатами, что и седан U5 Plus.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новые Lada Vesta не могут полностью укомплектовать

04 апреля 2023

В Париже могут запретить электросамокаты

04 апреля 2023
Mercedes-Benz GLS (2024)

Представлен обновленный Mercedes-Benz GLS

04 апреля 2023

Дизайн нового Mini Cooper рассекретили до премьеры

04 апреля 2023
Genesis GV80 Coupe Concept (2023)

Genesis представил огромный купе-кроссовер

04 апреля 2023

Mazda хочет стать премиальным брендом

04 апреля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим» Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"
Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась
Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен»
Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом»
Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"

Написано новостей:

3 2 7 3 3