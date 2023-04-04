На конвейер «Автотора» встали новые модели

К автомобилям марки Kaiyi – седану E5, который производится на калининградском «Автоторе» с начала года, присоединились еще две модели концерна BAIC – седан и кроссовер

В первом случае речь идет о седане BAIC U5 Plus – это машина C-класса, которая по габаритам сопоставима с Hyundai Elantra. Силовая установка здесь – полуторалитровый, атмосферный 113-сильный двигатель. В качестве коробки передач будет использован вариатор. У клиента также появится возможность заказать автомобиль с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Второй моделью является городской кроссовер X35. Он будет оснащен теми же агрегатами, что и седан U5 Plus.