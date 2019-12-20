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20 дек 2019

На российские дороги будет выделено очень много денег

На российские дороги будет выделено очень много денег

Глава правительства РФ, Дмитрий Медведев, рассказал о том, сколько средств в ближайшие годы будет выделено из бюджета страны на развитие дорог

Информацию на заседании правительства озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Весьма значительные ресурсы — около 235 млрд рублей направим на развитие сети автомобильных дорог и соответствующей инфраструктуры. Деньги позволят выполнить ряд мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», усовершенствовать дорожное хозяйство в городах, где проживает более 300 тысяч человек, и модернизировать трассы регионального, муниципального и местного значения в десятках регионов», — цитирует Медведева ТАСС.

В то же время премьер-министр указал на то, что около 154 млрд рублей пойдут на развитие дорог регионального, муниципального и местного значения, поскольку некоторые из них не приводились в порядок «длительное время». 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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