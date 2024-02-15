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15 фев 2024

На Российский рынок выходит новая китайская марка VGV

На Российский рынок выходит новая китайская марка VGV
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка VGV, которая входит в концерн Sinotruk Group, представит на российском рынке два своих кроссовера: U70 Pro и U75 Plus

По крайней мере, если судить по габаритам и форме кузова, то модели ничем друг от друга не отличаются. Длина - 4825 мм, ширина - 1870 мм, высота - 1691 мм, при колесной базе в 2800 мм. Дорожный просвет тоже общий - 200 мм. Внешне различить автомобили можно по решетке радиатора. У U70 Pro она дополнена хромированными вставками. К слову, у младшей модели интерьер выглядит проще, но эргономика в принципе сопоставимая. U75 Plus имеет другой центральный тоннель, на котором вместо привычного рычага КПП - шайба, сенсорную панель климат-контроля и цифровую “приборку”. Оба автомобиля предложены с 5- или 7-местным салоном.

Силовые агрегаты разные. VGV U70 Pro оснащен бензиновым 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 143 л.с. В паре с мотором работает 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. У U75 Plus под капотом 2,0-литровая “турбочетверка” мощностью 199 л.с. В этом случае коробка - 8-ступенчатый “автомат”. Привод у обеих моделей исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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