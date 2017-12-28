Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал очередные поправки в Правила дорожного движения. На этот раз — касающиеся организованной перевозки группы детей. Также изменения внесены и в соответствующие Правила.

Само понятие организованной перевозки группы детей означает перевозку в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей».

Отыне такие автобусы должны быть оснащены проблесковыми маяками желтого цвета, которые должны быть включены во время движения автобуса. Определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.

К организованной перевозке групп детей допускаются водители имеющие стаж категории «D» не менее одного года.

В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках. Это важно как раз для перевозки детей к месту учебы и обратно.

