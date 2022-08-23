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23 авг 2022

На строительство дорог в России снова выделят много денег

На строительство дорог в России снова выделят много денег

Правительство России решило дополнительно выделить до конца 2022 года 410 миллиардов рублей на форсирование темпов дорожного строительства

Что касается целей, то одну половину денежных средств направят на реструктуризацию платной магистрали М-11 (создание объездного пути в районе Твери). Другая же часть предназначается для полноценного строительства магистрали Москва-Екатеринбург, которая получит обозначение М-12.

Примечательно, что указанные суммы федеральное правительство выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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