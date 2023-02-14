На строительство трассы М12 выделят дополнительное финансирование

Как известно, у правительства есть грандиозный план по строительству федеральных магистралей, которые охватят всю страну. Одна из них - трасса М12 - она должна соединить Москву и Казань

Удивительно, но дорогу собираются сдать с опережением графика - уже в этом году. На форсирование строительства трассы правительство РФ выделит из своего резервного фонда дополнительные 30 млрд рублей, об этом сообщила пресс-служба кабмина. «Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов наших граждан», — говорится в официальном заявлении премьер-министра, Михаила Мишустина.

Надо сказать, что Казань не будет финальной точкой на маршруте - к 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга и Тюмени. Еще один интересный факт - на многих участках магистрали разрешат движение с максимальной скоростью в 150 километров в час. Разумеется, М12 будет платной дорогой.