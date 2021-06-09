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9 июн 2021

На улицах городов введут новые ограничения скорости

На улицах городов введут новые ограничения скорости

Госавтоинспекция поддержала намерения властей по установлению 30-километрового лимита скорости

Интересно, что автоинспекция планирует внедрять новые ограничения в индивидуальном порядке - то есть моментального ужесточения на всех улицах столицы не произойдет.  В ведомстве считают, что внедрение нового скоростного лимита должно быть обосновано для каждой улицы отдельно.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение — и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — цитирует ТАСС начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия  Митрошина

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