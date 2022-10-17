На заводе Nissan могут начать сборку китайских автомобилей

Завод компании Nissan в Санкт-Петербурге может начать выпускать китайские автомобили. Одним из кандидатов в партнёры завода назван китайский концерн FAW.

Как сообщают «Ведомости», еще одним претендентом на данную сборочную площадку может стать отечественный КАМАЗ. С некоторой долей вероятности можно предполагать, что на бывшем заводе Nissan могут начать производство электрокара «Кама-1».

Российские активы Nissan будут переданы в собственность государства: об этом стало известно в начале октября. Главным их собственником станет институт НАМИ. Среди активов как производственные мощности компании, так и центр продаж в Москве.