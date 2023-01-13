На заводе Nissan организуют сборку электромобилей

Как известно, завод Nissan в Ленинградской области перешел под управление отечественного автомобильного гиганта АвтоВАЗ, который планирует организовать здесь сборку своих машин. Впрочем, руководство концерна собирается выделить некоторые мощности для других проектов

«Компания готова рассматривать для нее [новой площадки в Санкт-Петербурге] дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля» - приводит ТАСС заявление пресс-службы АвтоВАЗа.

Под электромобилем подразумевается проект E-Neva — 4,5-метровый семейный кроссовер, разработанный оборонным концерном «Алмаз-Антей», совместно с Ленинградским политехническим университетом, который создавал дизайн и строил кузов.