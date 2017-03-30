Указом Президента РФ от 29 марта с занимаемой должности был уволен глава российского ГИБДД генерал-лейтенант Виктор Нилов, возглавлявший службу более 6 лет

Причины увольнения в кремле не назвали, а версии экспертов разнятся. Одни считают, что причиной стал возраст, который, напомним, достиг 62 лет, другие – склоняются к версии, что кадровые перестановки обусловлены нарушениями, выявленными в ходе недавних проверок. Помимо Нилова должностей лишились еще несколько высокопоставленных чиновников МВД.

За годы службы Виктора Нилова произошел целый ряд значительных изменений для автолюбителей. Техосмотр, который ранее проводили государственные ПТО, был отдан на откуп страховым, в результате чего выросла аварийность из-за различных неисправностей на фоне общей либерализации процедуры. В последствии, ГИБДД выпустило приказ о «контроле за техническим состоянием автомобиля», доставивший немало проблем джипперам и любителям тюнинга.

Вместе с тем при Нилове была ощутимо упрощена процедура регистрации автомобилей, отменили процедуру снятия с учета перед продажей, автовладельцам разрешили сохранять за собой номерные знаки, а в случае кражи, изготавливать дубликаты на основании одних лишь документов на машину без согласования с ГИБДД. Были ужесточены требования к автошколам, похоронившие множество небольших образовательных учреждений, и повышены требования к сдаче экзаменов, что в конечном итоге привело к снижению коррупционной составляющей и снижению количества аварий с участием новичков.

Помимо этого известно, что Нилов активно боролся с различными нововведениями дептранса Москвы, в частности отстаивая право ГИБДД фиксировать и оформлять административные штрафы дорожных камер. О новом кандидате на должность главы ГИБДД России пока ничего не известно, но эксперты предполагают, что им может стать начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников.