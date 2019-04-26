Начинается подготовка к строительству платной скоростной дороги «Москва-Казань»

Госкомпания «Автодор» отправила график реализации проекта строительства автодороги на согласование в Правительство РФ

Протяжённость участка от Москвы до Казани составит 729 км. Платная трасса пройдет от столицы России через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Трасса будет соответствовать первой категории: 4 и более полос для движения (шириной 3,75 м), разделительная полоса и разноуровневые пересечения с другими дорогами. В итоге время, которое займёт путь на автомобиле между двумя городами, сократится с нынешних 12-ти до 6,5 ч. Предполагается, что средняя скорость движения по дороге составит 120 км/ч.

Строительство трассы «Москва-Казань» потребует 539,6 млрд рублей. Из них больше половины средств поступит из федерального бюджета (323,1 млрд рублей), оставшуюся сумму – 216,5 млрд рублей – госкомпания должна найти у частных инвесторов. К слову, сколько будет стоить проезд по новой платной трассе, пока не сообщается.