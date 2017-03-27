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27 мар 2017

Начинающим урезали права

Начинающим урезали права

На днях в Правительстве приняли поправки к ПДД, ужесточающие требования к начинающим водителям

Отныне все водители, получившие права менее, чем два года назад, не имеют права буксировать другие автомобили на мягкой или жесткой сцепке, а присутствие специальных знаков, в частности, желтого квадрата с восклицательным знаком по середине, является необходимым условием управления ТС.

Иными словами, без желтой наклейки эксплуатация ТС такому водителю запрещается, поэтому, видимо, речь идет об отстранении от управления, вдобавок к нарушителю применят еще и 500 рублевый штраф. Впрочем, необходимость наличия наклейки касается лишь автомобилей, в то время, как мотоциклистов нововведение не касается.

Последним, при наличии стажа категорий А и А1 не превышающего два года, запретили перевозить пассажиров, и, так же как автомобилистам, за неисполнение этого требования, назначили штраф в 500 рублей. По мнению законодателей, такие ограничения позволят повысить безопасность на дорогах и снизить количество ДТП с начинающими водителями, которое, к слову, в последние годы и достигло рекордно низких отметок.

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