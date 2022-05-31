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31 май 2022

Найден самый быстрый в мире молочный фургон

Найден самый быстрый в мире молочный фургон

Америка  - это родина тюнинга и хот-родов – старых, но мощных до неприличия автомобилей. Культура «хотродинга» зародилась в конце тридцатых годов, однако ее популярность не утихает и по сей день

Сегодня мы предлагаем взглянуть на один из хот-родов, а если быть точным – рэт-родов. Это особое ответвление в тюнинге,  когда кузов машины делают максимально ржавым и «убитым» при этом под капотом должен скрываться очень мощный мотор. В итоге неказистый с виду автомобиль оказывается настоящей ракетой.

Итак, перед вами  Divco 374 образца 1953 года, и да – это молочный фургон. Пару лет назад его купили отец и сын - известные в Коннектикуте коллекционеры автомобилей, с целью реставрации и последующей продажи. Однако, со временем концепция изменилась и в итоге команда решила строить рэт-род. Для этого ржавый кузов специально не стали трогать, так что старинная патина и облупившаяся краска сохранились в первозданном виде.

Зато рама здесь полностью новая. Переднюю подвеску позаимствовали с переделками от пикапа Chevy 95, задняя целиком кастомная.  С салоном тоже поработали -  к примеру, пол застелили паркетом. Впрочем, самое интересное скрывается под капотом -  восьмилитровый V8 Big Block, мощностью в 815 лошадиных сил. Сообщается, что на четверти мили фургон разогнался до 183 км/ч.  Может быть показатели и не поражают воображение, но стоит учитывать и высокий вес машины, и далеко не самое лучшее аэродинамическое сопротивление.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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