Найден самый любимый автомобиль Владимира Жириновского

Да, Владимир Вольфович был заядлым автомобилистом и его часто видели за рулем той или иной машины

Сегодня мы не будем говорить про Мерседесы-лимузины или Роллс-Ройсы – эти машины положены чиновникам, скажем так, по статусу и в них по большому счету нет ничего интересного – что Жириновского возили на Rolls-Royce Phantom, что Зюганова, но у последнего в гараже не стоит Ё-мобиля, а у Владимира Вольфовича он был!

Надо сказать, что Жириновский активно лоббировал проект «Ё-Мобиля», когда Михаил Прохоров показывал ходовые прототипы электромобилей – один из них был торжественно вручен Жириновскому. Был у политика и свой собственный броневик, а точнее гражданская версия военного внедорожника «Тигр»- ее Жириновскому презентовали заводчане ГАЗа.

Впрочем, особой любовью у Владимира Вольфовича пользовались две машины. Первая – ГАЗ 21 1962 года выпуска, с ее приобретением связана драматичная, но забавная история. Ровно такой же машиной в свое время владел тесть Жириновского. Однажды молодой Владимир попросил родственника одолжить ему машину, однако, по каким-то причинам строгий тесть отказал зятю, в результате чего Жириновский был несколько опечален.

Последний герой нашего рассказа – ЗАЗ 969. В своих многочисленных интервью Жириновский называл его жемчужиной коллекции. На самом деле это первый автотранспорт, с которого началась автомобильная карьера политика. Депутат часто сетовал, что на «Запорожце» с ним приключилось больше всего неудач.