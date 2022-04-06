Автомобильный портал Motorpage
6 апр 2022

Найден самый любимый автомобиль Владимира Жириновского

Найден самый любимый автомобиль Владимира Жириновского

Да, Владимир Вольфович был заядлым автомобилистом и его часто видели за рулем той или иной машины

Сегодня мы не будем говорить про Мерседесы-лимузины или Роллс-Ройсы – эти машины положены чиновникам, скажем так, по статусу и в них по большому счету нет ничего интересного – что Жириновского возили на Rolls-Royce Phantom, что Зюганова, но у последнего в гараже не стоит Ё-мобиля, а у Владимира Вольфовича он был!

Надо сказать, что Жириновский активно лоббировал проект «Ё-Мобиля», когда Михаил Прохоров показывал  ходовые прототипы электромобилей – один из них был торжественно вручен Жириновскому.  Был у политика и свой собственный броневик, а точнее гражданская версия военного внедорожника «Тигр»- ее Жириновскому  презентовали заводчане ГАЗа.

Впрочем,  особой любовью у Владимира Вольфовича пользовались две машины. Первая – ГАЗ 21 1962 года выпуска, с ее приобретением связана драматичная, но забавная история.  Ровно такой же машиной в свое время владел тесть Жириновского. Однажды молодой Владимир попросил родственника одолжить ему машину, однако, по каким-то причинам строгий тесть отказал зятю, в результате чего Жириновский был несколько опечален.

Последний герой нашего рассказа – ЗАЗ 969. В своих многочисленных интервью Жириновский называл его жемчужиной коллекции. На самом деле это первый автотранспорт, с которого началась автомобильная карьера политика. Депутат часто сетовал, что на «Запорожце» с ним приключилось больше всего неудач.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes‑Maybach S680 by Virgil Abloh

Представлен уникальный Mercedes-Benz S-Class

06 апреля 2022

Mitsubishi возрождает модель Colt

06 апреля 2022

Honda и GM подписали меморандум о сотрудничестве

06 апреля 2022
Mercedes-Benz SL 43 AMG (2023)

Mercedes AMG SL получил бюджетную версию

06 апреля 2022

Дилеров Nissan оштрафовали за навязывание дополнительного оборудования

05 апреля 2022
Jetour Dasheng

Huawei поможет Chery в уничтожении Volkswagen Tiguan

05 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu MU-X - isuzu mu-x (2021) прошел ли он проверку кавказским бездорожьем? Тест драйв
06 апреля 2022

Isuzu MU-X
"Прошел ли Isuzu Mu-X проверку кавказским бездорожьем?"
Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов
Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
KIA Ceed - kia ceed gt line (2022) вне конкуренции
Тест драйв
01 апреля 2022

KIA Ceed
"Вне конкуренции"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 7 0