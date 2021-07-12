Наказание за езду в нетрезвом виде ужесточилось

Сегодняшний день – важная веха в области изменений правил дорожного движения. Нетрезвых водителей станут карать куда как сильнее.

12 июля вступили в силу поправки в статью 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), которые ужесточают ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Итак, если условный водитель уже был замечен в нетрезвом виде и наказан за сие деяние, то повторное нарушение обойдется ему в кругленькую сумму - максимальная планка которой оценивается в полмиллиона рублей. Минимальная же граница будет тоже сравнительно высокой – триста тысяч рублей.

Самое главное, что в списке санкций за нарушение прописано и тюремное заключение, но если раньше оно составляло два года, то теперь за железной решеткой придется посидеть целых три! Плюс к этому водителя могут лишить права занимать определенные должности или вести деятельность на срок до шести лет.