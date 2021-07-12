Автомобильный портал Motorpage
12 июл 2021

Наказание за езду в нетрезвом виде ужесточилось

Наказание за езду в нетрезвом виде ужесточилось

Сегодняшний день – важная веха в области изменений правил дорожного движения.  Нетрезвых водителей станут карать куда как сильнее.

12 июля вступили в силу поправки в статью 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), которые ужесточают ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Итак,  если условный водитель уже был замечен в нетрезвом виде и наказан за сие деяние, то повторное нарушение обойдется ему в кругленькую сумму  - максимальная планка которой оценивается в полмиллиона рублей. Минимальная же граница будет тоже сравнительно высокой – триста тысяч рублей.

Самое главное, что в списке санкций за нарушение прописано и тюремное заключение, но если раньше оно составляло два года, то теперь  за железной решеткой придется посидеть целых три! Плюс к этому водителя могут лишить права занимать определенные должности или вести деятельность на срок до шести лет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Geely и Volvo создают новое предприятие Aurobay для разработки и производства силовых установок

12 июля 2021

Toyota Harrier стало возможным превратить в Lamborghini Urus

12 июля 2021

Названы автомобили, которые станут классикой в будущем

12 июля 2021

Stellantis рассказал о своих будущих моделях

12 июля 2021

Mazda приостановила возвращение роторных моторов

12 июля 2021

Краснодарский край заполонили дроны ГИБДД

09 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster (2021) теперь и с вариатором Тест драйв
12 июля 2021

Renault Duster
"Теперь и с вариатором"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr (2018) sпорт vысоких rезультатов
Тест драйв
09 июля 2021

Land Rover Range Rover Sport
"Sпорт Vысоких Rезультатов"
Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 (2020) вернулся, убедил и победил
Тест драйв
07 июля 2021

Land Rover Defender 110
"Вернулся, убедил и победил"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 6 2 2