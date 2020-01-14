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14 янв 2020

Наказание за оставление места ДТП могут изменить

Наказание за оставление места ДТП могут изменить

Депутаты Госдумы обсудят законопроект, который предусматривает смягчение ответственности за оставление места ДТП.  Действующие санкции по лишению прав и аресту могут дополнить денежным штрафом

Напомним, что сейчас, за оставление ДТП действуют следующие санкции: лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Совсем скоро, к ним может добавиться более легкая мера наказания - штраф в размере 5000 рублей. Предполагается, что теперь мера пресечения будет выбираться в зависимости от тяжести ДТП.

Интересно, что в пояснительной документации указывается, что денежный штраф за оставление места ДТП существовал до 2007 года, однако потом наказание ужесточили из-за тяжелой ситуации с аварийностью в то время. Но в течение последних 10 лет наблюдается тенденция к снижению количества ДТП, следовательно, наказания можно смягчить. В числе других причин появления штрафа называются также общий тренд на гуманизацию законодательства.

При написании новости использовалась информация:
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