Наказание за оставление места ДТП могут изменить

Депутаты Госдумы обсудят законопроект, который предусматривает смягчение ответственности за оставление места ДТП. Действующие санкции по лишению прав и аресту могут дополнить денежным штрафом

Напомним, что сейчас, за оставление ДТП действуют следующие санкции: лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Совсем скоро, к ним может добавиться более легкая мера наказания - штраф в размере 5000 рублей. Предполагается, что теперь мера пресечения будет выбираться в зависимости от тяжести ДТП.

Интересно, что в пояснительной документации указывается, что денежный штраф за оставление места ДТП существовал до 2007 года, однако потом наказание ужесточили из-за тяжелой ситуации с аварийностью в то время. Но в течение последних 10 лет наблюдается тенденция к снижению количества ДТП, следовательно, наказания можно смягчить. В числе других причин появления штрафа называются также общий тренд на гуманизацию законодательства.