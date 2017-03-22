По данным СМИ в ближайшее время группа представителей ГИБДД, страховых компаний и властей Москвы планирует завершить создание тестовой серии средств автоматической видеофиксации, в список возможностей которых войдет и возможность контроля наличия полиса ОСАГО

Страховщикам идея нравится, ведь по статистике в одной только Москве штрафы за различные нарушения получает порядка 40-50 тысяч водителей в день, а в общей сложности за сутки камеры обрабатывают около 40 миллионов автомобилей. Разумеется, с такими показателями и проверка на наличие страховки станет тотальной.

На настоящий момент по данным специалистов из РСА около пяти процентов водителей ездит без страховки или имеет полисы с истекшим сроком, что по их оценкам составляет около 300 тысяч автомобилистов. Пилотный проект подразумевает проверку всех водителей и сопоставление их данных с базами РСА, а в случае отсутствия данных о полисе, водителю автоматически придет штраф. Планируется, что проверять страховки автоматические камеры будут лишь у нарушителей, но если, по действующему законодательству, штраф приходит лишь за превышения свыше 20 км/ч, то на наличие полиса будут «пробиваться» все водители, превысившие ограничение даже на один километр.

Будет ли некий «смягченный», обкаточный период, когда камеры станут ловить нарушителей, но штрафы выписываться не будут, пока неизвестно. Как ни странно, но именно страховщики настаивают на нем, в то время как ГИБДД твердо уверено, что при выявления нарушения, штраф должен приходить вне зависимости от тестового режима работы камер. Так же отметим, что про ответственность страховщиков, которые могут внести данные действующего полиса в базу РСА, например, с ошибкой и страховых брокеров, вносящих данные в базу с некой задержкой, в сообщениях СМИ пока не говорится.