Нам не доливают!

Росстандарт опубликовал результаты проверок двухсот АЗС, проведенных в этом году. Причиной проверок стало увеличение количества жалоб автомобилистов

Недолив топлива был зафиксирован на каждой пятой проверенной АЗС (19%). Всего на этом нарушении попались 39 станций. Также было выявлено низкое качество топлива на 9% АЗС. Проверки проводились не только с предварительным уведомлением, но и без него. «Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может „подготовиться“ к такой инспекции», —- рассказали «Известиям» в Росстандарте.

В ведомстве также заявили, что за год было получено около 550 жалоб на АЗС. Из них 200 указывали на недолив и 350 — на плохое качество топлива. Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года было получено 404 жалобы.