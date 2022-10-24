НАМИ станет единственным владельцем АвтоВАЗ

«Ростех» рассматривает вариант передачи своего пакета акций в АВТОВАЗе проектному институту ФГУП НАМИ.

Данная структура уже на данный момент владеет 67 процентами акций отечественного автомобильного гиганта. «Ростеху» же принадлежит оставшаяся доля активов. Любопытно, но шаг по продаже носит стратегических характер. По информации газеты «Ведомости», участие «Ростеха» мешает АвтоВАЗу закупать иностранные компоненты, так как действуют санкции. Однако, НАМИ избежал такой участи, а значит, закупки могут вестись свободно.

Напомним, что проектный институт НАМИ вошел в капитал автогиганта в мае 2022 года, когда по схеме «за один рубль» выкупил долю Renault в компании. При заключении сделки французский концерн получил опцион на обратный выкуп доли в АВТОВАЗе в течение шести лет.