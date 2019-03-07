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7 мар 2019

Нарушители ПДД узнают о тех, кто их сдал

Нарушители ПДД узнают о тех, кто их сдал

Депутаты предложили внести поправки в будущий законопроект «о народных инспекторах», которые введут обязательную идентификацию личности того, кто зафиксировал нарушение правил поведения на дороге

Депутаты фракции ЛДПР предлагают ввести обязательную идентификацию личности человека, направившего в ГИБДД жалобу на водителя. Они пояснили, что в случае обжалования штрафа отправитель фото- или материалов должен быть вызван в качестве свидетеля. По мнению инициаторов, это позволит ограничить поток фотографий и видеороликов от анонимных «доброжелателей», которые хотят не поддерживать порядок на российских дорогах, а, например, имеют личную неприязнь по отношению к водителю.

Причём депутаты настаивают, что сведения о заявителе жалобы должны указываться в постановлении по делу об административном правонарушении. Речь идёт о такой информации, как фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места регистрации, а также адрес фактического проживания. 

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При написании новости использовалась информация:
Колёса, РИА Новости

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