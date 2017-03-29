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29 мар 2017

NASA примет участие в разработке беспилотных автомобилей

NASA примет участие в разработке беспилотных автомобилей

Космическое агентство NASA приступило к разработке систем управления беспилотными автомобилями в рамках партнерства с AVP (Automated Vehicle Partnership)

В космическом агентстве подчеркнули, что с момента создания именно они открывали двери в будущее, занимаясь не только решением космических, но и вполне земных проблем. Для этого в штате Флорида был выделен полигон Космического центра Кеннеди, фактически являющийся огромной, в несколько раз превосходящей по размеру гражданские аэродромы, взлетной полосой.

Именно на этом полигоне планируется испытание новых беспилотных систем, имитация городских условий, а так же отработка всех возможных нештатных ситуаций. Инженеры NASA говорят: «роботы настолько хороши, насколько хорошо они видят», проводя аналогии современных беспилотных систем со слабовидящими людьми за рулем автомобилей. По их словам, существует множество ситуаций, когда датчики, камеры и радары из-за пыли, тумана, сильного дождя или электромагнитных помех могут отражать некорректные данные. Именно решением этой фундаментальной проблемы NASA и планирует заняться.

Агентство подчеркивает, что помимо богатейшего опыта, полученного за время создания роботов для космоса, который NASA собирается применить для создания беспилотных автомобилей, возможен и обратный процесс, когда знания и опыт, полученный в результате работы над беспилотным автомобилем, будут применены и в космосе.

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При написании новости использовалась информация:
Spacecoastdaily

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