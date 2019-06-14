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14 июн 2019

Наш ответ Илону Маску

Наш ответ Илону Маску

В феврале прошлого года Илон Маск отправил в космос Tesla Roadster с манекеном по имени Starman. На днях  на этот эксперимент ответили молодые учёные изТомска: вместо электромобиля использовали ВАЗ-2107, за руль посадили главу корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Конечно, масштабы отечественного запуска вышли скромнее- Если Starman на Тесле до сих пор покоряет космосс, то миссия картонного Рогозина (не лететь же Дмитрию Олеговичу самому) была относительно скоротечной – полёт длился 16 земных часов, да и летал он не на Марс, а в так называемый ближний космос, то есть в стратосферу.

Вместо ракеты-носителя использовался двухступенчатый дрейфующий стратостат с оболочками нулевого и избыточного давления. При наличии балласта такой стратостат способен продержаться в воздухе весь световой день. Обычно в качестве балласта используется метеорологическое оборудование, но в данном случае полёт был тестовым и грузом стали красные игрушечные «Жигули», в которые и поместили Рогозина. Полёт проходил на высоте 18-20 км и закончился в 2000 км от места старта – Дмитрий Олегович и его машина совершили успешную посадку в траве на границе между Китаем и Монголией.

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