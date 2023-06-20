Наши соотечественники любят ездить непристегнутыми

С начала 2023 года камеры на дорогах выявили более 95 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями безопасности. Причем речь идет только о Подмосковье, если учесть цифры в Москве, то статистика вырастет многократно.

ГИБДД сообщает, что наибольшее число нарушений (практически треть) было зафиксировано в апреле. Еще один всплеск нарушений был зафиксирован в мае. Напомним, что штраф за непристегнутый ремень составляет одну тысячу рублей.

Комплексы, распознающие непристегнутый ремень безопасности, функционируют на дорогах Подмосковья с высокой интенсивностью движения, например на Новорижском, или Ленинградском шоссе.