Насколько поднялись автомобили в цене?

Спойлер: поднялись и прилично, но в чем причина? Ответ – в курсе валют и слабом рубле. Более того, уже высказываются предположения, что подорожание продолжится.

Как сообщает агентство «Автостат», средняя цена на автомобиль в России почти достигла двух миллионов рублей, остановившись на отметке в 1.8 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил более 13 процентов.

Причины такой грустной картины аналитиками не озвучиваются, однако некоторые СМИ заявляют, что во всем виноват высокий курс доллара и нестабильный, собственно, рубль. Это приведет к тому, что машины все также будут дорожать. Впрочем, пока что на рынке это сильно не отражается. Январь показал падение продаж на четыре процента.