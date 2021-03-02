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2 мар 2021

Насколько поднялись автомобили в цене?

Насколько поднялись автомобили в цене?

Спойлер: поднялись и прилично, но в чем причина? Ответ – в курсе валют и слабом рубле. Более того, уже высказываются предположения, что подорожание продолжится.

Как сообщает агентство «Автостат»,  средняя цена на автомобиль в России почти достигла двух миллионов рублей, остановившись  на отметке в 1.8 миллиона рублей.  По сравнению с прошлым годом рост составил более 13 процентов.

Причины такой грустной картины  аналитиками не озвучиваются, однако некоторые СМИ заявляют, что во всем виноват высокий курс доллара и нестабильный, собственно, рубль.  Это приведет к тому, что машины все также будут дорожать. Впрочем, пока что на рынке это сильно не отражается. Январь показал падение продаж на четыре процента.

При написании новости использовалась информация:
drom

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