Названы лучшие автомобильные интерьеры

В список вошли сразу несколько электрокаров, которые заняли более половины строчек рейтинга.

Издание Wards Auto опубликовало традиционный майский рейтинг автомобилей с лучшими интерьерами и мультимедийными системами. В список вошли BMW i7, Cadillac Lyriq, Ford F-150 Lightning, Genesis GV60, GMC Hummer EV, Hyundai Palisade, Jeep Wagoneer L, Kia Sportage в гибридной версии, Range Rover и Nissan Ariya.

Эксперты заявляют, что в дизайне интерьеров прослеживается определенная тенденция к созданию кокпитов необычных стилей, где все управление заточено на сенсорные кнопки и дисплеи.