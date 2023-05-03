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3 май 2023

Названы лучшие автомобильные интерьеры

Названы лучшие автомобильные интерьеры

В список вошли сразу несколько электрокаров, которые заняли более половины строчек рейтинга.

Издание Wards Auto опубликовало традиционный майский рейтинг автомобилей с лучшими интерьерами и мультимедийными системами. В список вошли BMW i7, Cadillac Lyriq, Ford F-150 Lightning, Genesis GV60, GMC Hummer EV, Hyundai Palisade, Jeep Wagoneer L, Kia Sportage в гибридной версии, Range Rover и Nissan Ariya. 

Эксперты заявляют, что в дизайне интерьеров прослеживается определенная тенденция к созданию кокпитов необычных стилей, где все управление заточено на сенсорные кнопки и дисплеи.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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