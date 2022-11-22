Назначен новый директор НАМИ

Вместо ушедшего в отставку Сергея Гайсина новым генеральным директором Научного автомоторного института (ФГУП НАМИ) стал выходец из КАМАЗа Федор Назаров

«Поздравляю Федора Леонидовича Назарова с назначением на должность руководителя ФГУП «НАМИ» и желаю успешной реализации новых проектов. Искренне благодарю Сергея Владимировича Гайсина за отлично проделанную работу, а также за большой вклад в развитие отечественного автопрома», — приводит портал Drom cлова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Назаров – это интересная кандидатура. Полноценный «технарь» - выпускник Камского политеха 2001 года. По окончании вуза он прошел путь от инженера-технолога до начальника технологического отдела в ОАО «Камский прессово-рамный завод». До нового назначения он работал главным технологом КАМАЗа.