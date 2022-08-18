Назван лучший классический автомобиль

Каждый год в мире эксперты создают различные рейтинги, определяя лучший внедорожник, спорткар, минивэн и так далее. Впрочем, не возникало ли у вас вопросов, а почему бы не сделать такой рейтинг для ретро-автомобилей.

А ведь такой рейтинг на самом деле есть – его устраивает мировая сеть отелей Peninsula. Лучшие модели выбирают по их редкости и ценности. Собственно, лидером в этот раз стал спорткар Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1956 года.

Среди конкурентов берлинетты были такие модели, как Lancia Stratos HF Stradale, Mercedes-Benz 540 K, Hispano-Suiza H6B Cabriolet и Avions Voisin Type C27 Aerosport Coupe.