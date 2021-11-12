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12 ноя 2021

Назван процент заправок, которые торгуют некачественным топливом

Назван процент заправок, которые торгуют некачественным топливом

В Росстандарте заявили о планомерном улучшении ситуации с качеством топлива в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Алексея Кулешова, через два года топливный фальсификат исчезнет с рынка практически полностью

По сообщениям контролирующего органа, уже сейчас  некачественным топливом торгуют лишь 5-6 процентов АЗС от их общего числа. Причем крупные сети  фальсификатом не торгуют вовсе – все махинации сконцентрированы вокруг малого и среднего бизнеса.

Как отметил Кулешов, «в 2015 году нарушения фиксиро¬вались на каждой пятой АЗС, однако после их число значительно снизилось. Положительная динамика сохраняется, хотя, как заявил замглавы Росстандарта, полностью от него избавиться не получится».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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