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25 июл 2018

Назван средний срок владения автомобилем в России

Назван средний срок владения автомобилем в России

Это в благополучных Европе или США автомобили меняют максимум раз в три года, а у нас каждый автовладелец старается как можно дольше эксплуатировать ласточку. Впрочем, в массовом и премиальном сегментах все же есть разница по срокам владения.

Согласно результатам исследования, средний срок владения автомобилем, купленным новым, в минувшем году достиг 57 месяцев (или 4 года и 9 месяцев). Однако этот показатель может заметно отличаться в зависимости от сегмента и марки автомобиля.

Если у владельцев массовых марок срок владения автомобилем составляет 58 месяцев (или 4 года и 10 месяцев), то обладатели машин премиальных марок меняют их в среднем через 46 месяцев (или 3 года и 10 месяцев). Эта разница связана с финансовыми возможностями, благодаря которым покупатели дорогих машин могут менять их чаще.

У массовых марок, подсчитали в агентстве «Автостат», наиболее близкие к среднему показателю сроки владения имеют автомобили Citroen (59 месяцев или 4 года и 11 месяцев). Чуть выше результат у Mazda – 60 месяцев или 5 лет. Некоторые массовые бренды в этом плане превосходят 5-летний рубеж. Среди них, к примеру, есть и отечественная Lada (62 месяца), а наибольший показатель здесь отмечен у Suzuki (69 месяцев).

В свою очередь, у целого ряда массовых марок срок владения автомобилем ниже, чем в среднем по сегменту. У Nissan он составляет 57 месяцев, у Toyota – 55 месяцев. Есть тут и отечественный УАЗ (52 месяца), имеющий тот же показатель, что и Volkswagen. А у некоторых массовых брендов он и вовсе оказывается менее 50 месяцев – Kia и Geely (по 49 месяцев). Меньше всего он у Lifan (47 месяцев или 3 года и 11 месяцев).

В премиальном сегменте дольше всего владельцы ездят на автомобилях марки Volvo – в среднем 59 месяцев (или 4 года и 11 месяцев). У автомобилей Land Rover этот показатель в среднем составляет 50 месяцев, в то время как у Audi (48 месяцев), Infiniti и Lexus (по 47 месяцев) сроки владения близки к среднему значению по сегменту. Быстрее всего в премиальном сегменте перепродают машины владельцы Jaguar – в среднем через 39 месяцев владения (3 года и 3 месяца).

У Mercedes-Benz и Porsche этот показатель составляет 40 месяцев. Как показывает исследование, дольше в премиум-сегменте владеют автомобилями собственники BMW и MINI (43 и 44 месяца соответственно).
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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