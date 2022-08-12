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12 авг 2022

Назван срок полного запуска СВХ в эксплуатацию

Назван срок полного запуска СВХ в эксплуатацию
Движение по Северо-Восточной хорде налажено уже достаточно давно, правда, некоторые участки до сих пор не введены в эксплуатацию.
Мэр Москвы, Сергей Собянин, в недавнем интервью заявил, что проект хорды будет полностью запущен ко дню города – к 10 сентября. На сегодняшний день работы ведутся на последнем 8-километровом участке. Здесь дорожникам нужно возвести два моста через реки Лихоборка и Яуза, а также эстакаду протяжённостью 2,5 километра.
 
Градоначальник также отметил, что проект СВХ является одним из крупнейших в области налаживания городской инфраструктуры. По планам, водители смогут доехать по СВХ из одного конца города в другой за 35-40 минут.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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