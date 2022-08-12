Назван срок полного запуска СВХ в эксплуатацию

Движение по Северо-Восточной хорде налажено уже достаточно давно, правда, некоторые участки до сих пор не введены в эксплуатацию.

Мэр Москвы, Сергей Собянин, в недавнем интервью заявил, что проект хорды будет полностью запущен ко дню города – к 10 сентября. На сегодняшний день работы ведутся на последнем 8-километровом участке. Здесь дорожникам нужно возвести два моста через реки Лихоборка и Яуза, а также эстакаду протяжённостью 2,5 километра.

Градоначальник также отметил, что проект СВХ является одним из крупнейших в области налаживания городской инфраструктуры. По планам, водители смогут доехать по СВХ из одного конца города в другой за 35-40 минут.