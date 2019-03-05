Названа цена проезда от Москвы до Питера по платной трассе

Цена оказалась ниже той, что ожидалась ранее. Кроме того, ее можно снизить, используя транспондеры. К сожалению, тарификация и детальные расценки до сих пор остаются нераскрытыми

По словам нового главы «Автодора» (управляет платными дорогами в России) Вячеслава Петушенко, стоимость проезда по всей 699-километровой трассе составит «около двух тысяч рублей». Руководитель госкорпорации отметил, что речь идет о проезде в будний день и при оплате проезда наличными. Стоимость проезда можно снизить, воспользовавшись транспондером, а также некими программами лояльности.

Что касается сроков открытия новой дороги, то изначально трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планировалось полностью сдать еще в прошлом году, до начала чемпионата мира по футболу. Но на некоторых участках еще продолжалось строительство, поэтому ввод в эксплуатацию был перенесен. Полностью открыть движение по М-11 планируется в этом году.