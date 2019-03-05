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5 мар 2019

Названа цена проезда от Москвы до Питера по платной трассе

Названа цена проезда от Москвы до Питера по платной трассе

Цена оказалась ниже той, что ожидалась ранее. Кроме того, ее можно снизить, используя транспондеры. К сожалению, тарификация и детальные расценки до сих пор остаются нераскрытыми

По словам нового главы «Автодора» (управляет платными дорогами в России) Вячеслава Петушенко, стоимость проезда по всей 699-километровой трассе составит «около двух тысяч рублей». Руководитель госкорпорации отметил, что речь идет о проезде в будний день и при оплате проезда наличными. Стоимость проезда можно снизить, воспользовавшись транспондером, а также некими программами лояльности.

Что касается сроков открытия новой дороги, то изначально трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планировалось полностью сдать еще в прошлом году, до начала чемпионата мира по футболу. Но на некоторых участках еще продолжалось строительство, поэтому ввод в эксплуатацию был перенесен. Полностью открыть движение по М-11 планируется в этом году.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Российская Газета

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