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17 июл 2018

Названа дата премьеры электрического гиперкара Pininfarina

Названа дата премьеры электрического гиперкара Pininfarina
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Pininfarina известно нам, в первую очередь, в качестве разработчика облика легендарных автомобилей итальянских марок. Но, перейдя под крыло индийской Mahindra, ателье постепенно будет преобразовано в производителя электромобилей.

Для этого даже зарегистрировали отдельную компанию: Automobili Pininfarina. Первым творением нового автопроизводителя станет электрический гиперкар PF0, который итальянцы должны показать в августе на фестивале автомобильной элегантности в Пэббл Бич.

Своих компетенций в области создания ультимативных электромобилей нет ни у Pininfarina, ни у Mahindra. Поэтому PF0 создается совместно с компанией Rimac. Гиперкар получит электрическую силовую установку мощностью 2000 л.с. с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо). При этом благодаря батареям нового поколения, запас хода гиперкара составит до 500 километров.

В Automobili Pininfarina говорят, что разгон до «сотни» у гиперкара займет менее 2 секунд, а скорости 300 км/ч PF0 сможет достигнуть спустя 12 секунд после старта. Максимальная скорость составит 402 км/ч.

Любопытно, что PF0 не будет шоукаром: его производство начнется в 2020 году. Стоимость одного экземпляра гиперкара составит около двух миллионов евро.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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