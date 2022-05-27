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27 май 2022

Названа дата презентации первого швейцарского спорткара

Названа дата презентации первого швейцарского спорткара
Швейцарская компания Picasso Automotive представит свою первую серийную модель 8 июня. 
Надо сказать, что фирма названа не в честь знаменитого художника, просто основатель компании имеет такую же фамилию. Вообще, Швейцария явно не сердце мировой автомобильной промышленности, но компаний-автопроизводителей там не мало. К примеру, существует стартап Morand Cars, который строит электромобили. К слову, ни одного автомобиля компания пока не представила - даже каких-либо виртуальных концептов нет.
 
К сожалению, о спорткаре Picasso подробностей тоже мало. На сегодняшний день мы знаем лишь то, что в конструкции автомобиля будет применяться много углепластика.  Производитель сообщает, что вес машины не превысит одной тонны. Какой двигатель получит PS-01, пока неизвестно. Компания ранее упоминала, что планирует оснастить суперкар мотором одного из самых известных итальянских производителей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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