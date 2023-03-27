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27 мар 2023

Названа дата старта продаж иранских автомобилей в РФ

Названа дата старта продаж иранских автомобилей в РФ

Автомобили иранской марки Saipa появятся на российском рынке 1 июня. Данной информацией поделились представители фирмы "Бест Моторс", которая является официальным импортером.

По предварительным данным, первая партия автомобилей будет состоять из тысячи экземпляров. В неё войдут седаны Saina и Shahin, а также хэтчбек Quik. ОТТС на первые машины компания оформлять не планирует: их поставят по схеме параллельного импорта.

Контракт с иранцами действует три года и объемы поставок постепенно будут увеличиваться. Кроме того продолжаются переговоры по организации локализации производства, правда, подробности здесь не приводятся.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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