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5 июл 2019

Названа дата увеличения скоростного лимита на российских трассах

Названа дата увеличения скоростного лимита на российских трассах

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости машин на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести до конца года

«У нас на автомагистралях скорость в принципе разрешена 110 км/ч. Сегодня говорили о том, что при соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве скорость может быть увеличена до 130 км/ч. Потому что у магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года», — сообщил агентству ТАСС замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор), Евгений Носов.

Ранее сообщалось, что новый скоростной режим могут ввести на платных участках трасс М4 «Дон» и М11 Москва—Санкт-Петербург. Разгоняться до 130 км/ч разрешат только на дорогах, где нет очагов аварийности и глубокой колеи. В случае снегопада и ливней допустимая скорость будет ограничиваться. Режим 130 км/ч может вводиться как на всей дороге, так и в одном направлении в зависимости от различных условий.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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