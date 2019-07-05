Названа дата увеличения скоростного лимита на российских трассах

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости машин на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести до конца года

«У нас на автомагистралях скорость в принципе разрешена 110 км/ч. Сегодня говорили о том, что при соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве скорость может быть увеличена до 130 км/ч. Потому что у магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года», — сообщил агентству ТАСС замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор), Евгений Носов.

Ранее сообщалось, что новый скоростной режим могут ввести на платных участках трасс М4 «Дон» и М11 Москва—Санкт-Петербург. Разгоняться до 130 км/ч разрешат только на дорогах, где нет очагов аварийности и глубокой колеи. В случае снегопада и ливней допустимая скорость будет ограничиваться. Режим 130 км/ч может вводиться как на всей дороге, так и в одном направлении в зависимости от различных условий.