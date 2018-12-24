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24 дек 2018

Названа причина слякоти на российских дорогах

Названа причина слякоти на российских дорогах

Перестаньте думать, что вся «жижа» появляется из-за использования  противоскользящих реагентов. Авторитетные товарищи, точнее сказать, руководитель московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский  заявляет, что реагенты, вообще, к делу не относятся

Как заявил чиновник, вся грязь на дорогах является техногенной и состоит из частиц маленького диаметра. Они, в свою очередь, образуются из асфальта и стирающихся шин. В дополнение ко всему, в этот «грязный коктейль» добавляются выхлопы машин, асбестовая и металлическая пыль, которая появляется при износе тормозных колодок автомобилей.

Мнение, что  причиной  дорожной грязи являются реагенты, г-н Кульбачевский называет ошибочным. Кроме того, по его мнению, есть решение по уменьшению объемов загрязнения. Он считает, что надо переходить на электрокары, так как за счет иных принципов работы у таких автомобилей нет выхлопов, и тормозные колодки они используют меньше, а потому не столь острой становится проблема их стирания и трения шин.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, 24Rauto.ru

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