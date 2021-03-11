Названа причина всех ДТП с грузовиками

Минувший год отметился семи сотнями дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей. Это немало, но в чем же причина?

Департамент транспорта демонстрирует нам точные данные – 692 ДТП, причем большинство из них – со смертельным исходом. Любопытно, но в качестве причины аварий представители департамента называют высокую скорость. «Смертельные аварии с грузовиками в равной степени случаются как ночью, так и днем. Хотя концентрация тяжелого транспорта в любое время суток одинакова, но ночью тяжесть ДТП выше, так как водители едут намного быстрее», — цитирует ведомство портал Autonews.

Между тем, практически треть всех аварий происходит на МКАД, который уже скоро будет закрыт для водителей фур, следующих транзитом через столицу. Предполагается, что это в первую очередь разгрузит дорожный траффик и благоприятно скажется на заторах. Однако, эксперты склонны предполагать, что данное решение положительно повлияет и на статистику ДТП.