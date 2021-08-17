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17 авг 2021

Названа самая опасная магистраль Москвы

Названа самая опасная магистраль Москвы

В Москве самой аварийно-опасной магистралью в 2021 стал МКАД. Интересно, но пусть на этой дороге по сравнению с другими местами и происходит самое большое число аварий, общее их число снижается.

Да, как заявляют в ГИБДД, за первые 7 месяцев 2021 года на МКАД ГИБДД зафиксировала 379 аварий. Эта цифра почти на семь процентов меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Более того, снизилось количество смертельных случаев и общее число раненых.

«Одним из основных видов ДТП, в плане человеческих жертв, является столкновение транспортных средств, наезды на препятствие и на стоящее транспортное средство. Наиболее распространенными причинами остановки Московской кольцевой стали неисправность транспортных средств», — цитирует портал Autonews представителей ведомства.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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