Названа самая опасная магистраль Москвы

В Москве самой аварийно-опасной магистралью в 2021 стал МКАД. Интересно, но пусть на этой дороге по сравнению с другими местами и происходит самое большое число аварий, общее их число снижается.

Да, как заявляют в ГИБДД, за первые 7 месяцев 2021 года на МКАД ГИБДД зафиксировала 379 аварий. Эта цифра почти на семь процентов меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Более того, снизилось количество смертельных случаев и общее число раненых.

«Одним из основных видов ДТП, в плане человеческих жертв, является столкновение транспортных средств, наезды на препятствие и на стоящее транспортное средство. Наиболее распространенными причинами остановки Московской кольцевой стали неисправность транспортных средств», — цитирует портал Autonews представителей ведомства.