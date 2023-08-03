Названа стоимость BelGee X50

Белорусские дилеры уже начали согласовывать сделки по продаже нового кроссовера BelGee X50. Как и ожидалось, стоимость сопоставима с Geely Coolray

Компания предлагает три варианта комплектаций: Стандарт, Comfort и Flagship. Базовая версия оценивается примерно в 1 900 000 рублей и включает камеру заднего вида, кондиционер, запуск двигателя с кнопки, цифровую “мультимедийку”, а также пакет “зимних опций”. Комплектация Comfort оценивается от 1 991 000 рублей”.

Дополнительно предлагается 1-зонный климат-контроль, систему безключевого доступа, панорамную крышу, подогрев задних сидений и боковые подушки безопасности. За топовое исполнение Flagship дилеры попросят от 2 235 000 рублей. Здесь имеется комплекс вспомогательных систем, включая систему контроля слепых зон, цифровая приборная панель, светодиодная оптика, а также интерьер в спортивном стиле.

Напомним, что под капотом BelGee X50 находится 3-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 255 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.

