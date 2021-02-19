Названы имена водителей, которые часто попадают в аварии

Дорогие женщины, прежде чем садиться в машину своего любимого человека, внимательно взгляните на его имя, быть может за рулем будет сидеть не самый аккуратный водитель.

Совсем недавно, страховые компании представили рейтинг мужчин-водителей, которые чаще всего попадают в аварии. Так что сейчас мы узнаем человеку с каким именем можно вверить свою жизнь. Итак, самых ответственных водителей зовут Анатолиями. Леониды тоже подходят, но если вы вдруг заказываете такси, а имя водителя Анатолий, то смело садитесь, можете даже на рейтинг не смотреть.

Кому же не повезло? Николаям, Сергеям и Михаилам. Так что если среди ваших друзей есть человек с таким именем, то рекомендуем остерегаться его манеры вождения. А вот к кому точно не стоит садиться в машину, так это к Егорам. Страховщики однозначно признали водителей с таким именем самыми аварийными персонами.