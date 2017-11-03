За первые девять месяцев этого год автопроизводители получили 1 триллион 388,7 миллиардов рублей выручки от реализации новых автомобилей. Это на 12,6% процентов больше, чем в прошлом году. Лидер в Топ-10 неизменен и он даже не выходит в первую тройку по объемам продаж.

Больше всего в январе-сентябре этого года традиционно заработала Toyota: продав 67,3 тысячи автомобилей по средней цене 2,3 миллиона рублей она получила 152,5 миллиарда рублей выручки, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

На втором месте находится корейский бренд Kia: выручка компании за девять месяцев нынешнего года составила 148,3 млрд рублей, что на 41,5% лучше показателя годичной давности. На третьей строчке рейтинга – отечественная Lada (119,5 млрд руб.; +24,2%). Четвертую позицию занимает корейский производитель Hyundai (110,8 млрд руб.; +21%). Замыкает пятерку лидеров российского рынка по выручке немецкий бренд Mercedes-Benz (110,3 млрд руб.; -6,7%).

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что в первую десятку лидеров по выручке попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), средневзвешенная цена автомобилей которых находится в районе 4 млн рублей, так и производители машин массового сегмента, аналогичный показатель у которых составляет менее 1 млн рублей (Lada, Renault). Последние подняли выручку во многом за счет роста продаж.

В Топ-10 лидеров у большинства автопроизводителей (7 из 10) зафиксирован прирост выручки. Лучше других этого удалось добиться немецкому Volkswagen, который увеличил выручку на 44,5%.

