Автомобильный портал Motorpage
3 ноя 2017

Названы компании-лидеры по выручке в России

Названы компании-лидеры по выручке в России

За первые девять месяцев этого год автопроизводители получили 1 триллион 388,7 миллиардов рублей выручки от реализации новых автомобилей. Это на 12,6% процентов больше, чем в прошлом году. Лидер в Топ-10 неизменен и он даже не выходит в первую тройку по объемам продаж.

Больше всего в январе-сентябре этого года традиционно заработала Toyota: продав 67,3 тысячи автомобилей по средней цене 2,3 миллиона рублей она получила 152,5 миллиарда рублей выручки, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

На втором месте находится корейский бренд Kia: выручка компании за девять месяцев нынешнего года составила 148,3 млрд рублей, что на 41,5% лучше показателя годичной давности. На третьей строчке рейтинга – отечественная Lada (119,5 млрд руб.; +24,2%). Четвертую позицию занимает корейский производитель Hyundai (110,8 млрд руб.; +21%). Замыкает пятерку лидеров российского рынка по выручке немецкий бренд Mercedes-Benz (110,3 млрд руб.; -6,7%).

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что в первую десятку лидеров по выручке попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), средневзвешенная цена автомобилей которых находится в районе 4 млн рублей, так и производители машин массового сегмента, аналогичный показатель у которых составляет менее 1 млн рублей (Lada, Renault). Последние подняли выручку во многом за счет роста продаж.

В Топ-10 лидеров у большинства автопроизводителей (7 из 10) зафиксирован прирост выручки. Лучше других этого удалось добиться немецкому Volkswagen, который увеличил выручку на 44,5%.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Fabia RS

Skoda возродит Fabia RS

03 ноября 2017
Merceds-Benz A-Class

Новый Mercedes-Benz A-класса: первые фото без камуфляжа

03 ноября 2017
Aston Martin Vantage

Aston Martin опубликовал первое изображение нового Vantage

03 ноября 2017
Hennessey Venom F5

Hennessey представила самый быстрый автомобиль в мире

03 ноября 2017
автошкола

ГИБДД усилит контроль за автошколами

03 ноября 2017
Subaru WRX STI

Subaru подготовила прощальную версию WRX STI

03 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 ювелирный бизнес Тест драйв
03 ноября 2017

Volvo V90 Cross Country
"Ювелирный бизнес"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу
Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
BMW 2 Series - bmw 2 series active tourer 2017 сладкая горчица
Тест драйв
30 октября 2017

BMW 2 Series
"Сладкая горчица"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 5 3