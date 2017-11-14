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14 ноя 2017

Названы лидеры на рынке кроссоверов

Названы лидеры на рынке кроссоверов

Сегмент кроссоверов грозится стать более популярным, чем В-класс, в котором представлено большинство бюджетных моделей. За первые девять месяцев в России продано 427,5 тысяч кроссоверов и внедорожников, то есть автомобилей сегмента SUV.

В лидерах компания Renault, ее доля в общем объеме продаж составляет 12,5% или 53,1 тысячи автомобилей. То есть, каждый восьмой новый кроссовер в нашей стране – машина французской марки (у Renault в России три кроссовера: Duster, Kaptur и Koleos).

На втором месте Hyundai на долю которого приходится 11,9%, что эквивалентно 51 тыс. проданных экземпляров. Замыкает тройку лидеров в данном сегменте японский Nissan (9,7% или 41,6 тыс. шт.), подсчитали аналитики агентства «Автостат». На четвертом месте находится еще один японский бренд – Toyota (9,2% или 39,5 тыс. шт.), на пятом – корейская Kia (6,2% или 26,6 тыс. шт.).

Помимо перечисленных марок, в топ-10 по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России за 9 месяцев 2017 года также попали: Chevrolet (5,3% или 22,6 тыс. шт.), Volkswagen (5,3% или 22,5 тыс. шт.), Lada (4,7% или 20,3 тыс. шт.), Lexus (3,7% или 15,7 тыс. шт.) и Ford (3,3% или 14,2 тыс. шт.).

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