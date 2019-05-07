Названы лучшие автомобильные медиасистемы

Журнал Consumer Reports составил рейтинг качества и удобства информационно-развлекательных систем в различных автомобилях. В пятерку лидеров рейтинга вошли BMW, Ford и Dodge

Лучшей назвали систему IVI в «Теслах»: её работой довольны 86 процентов автовладельцев. В пятёрку лидеров также вошли BMW (iDrive), южнокорейская Genesis (Genesis Display), Ford/Lincoln с системой Sync 3 и модели альянса FCA, оснащённые комплексом Uconnect 4. Причем в случае с немецким автопроизводителем респонденты остались недовольны работой навигационного комплекса, а в случае с Ford и FCA, отмечаются проблемы с воспроизведением музыки и со звонками через Bluetooth.

Явными аутсайдерами рейтинга стали Lexus (Remote Touchpad), работой медиасистемы которого довольны лишь 42 процента опрошенных, Honda (HondaLink), Acura (AcuraLink II), Mazda (Mazda Connect) и Alfa Romeo (Alfa Romeo Display). Информационно-развлекательными комплексами в автомобилях этих марок удовлетворены около 50 процентов респондентов. Любопытно, что в целом, респонденты недовольны отсутствием физических органов управления, а также наличием трекпадов на большинстве медиасистем.