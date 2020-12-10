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10 дек 2020

Названы причины заражения ковидом в автомобилях

Названы причины заражения ковидом в автомобилях

Американские ученые провели исследования относительно потенциальной опасности заражения вирусами в автомобилях. Лучшим средством защиты стали открытые окна

Для начала стоит отметить, что рассматривались ситуации, когда в машине с водителем ехал больной человек.  И не стоит возмущаться относительно невозможности таких сценариев. Просто, не стоит забывать о том, что помимо коронавируса  существует целая россыпь респираторных заболеваний – тот же самый грипп.

Итак, наихудший вариант развития вирусной нагрузки – закрытые окна и включенный кондиционер. Если же открыть окна, причем все, то это снизит вирусную опасность, так как будут образовано несколько независимых воздушных потоков.  К слову, маски были также названы неплохим защитным средством. Однако, ученые сообщили, что вирусная нагрузка может образоваться и в таком случае – виной тому все те же закрытые окна. Так что, читатели Motorpage, носите маски и опускайте стекла.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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