Названы причины заражения ковидом в автомобилях

Американские ученые провели исследования относительно потенциальной опасности заражения вирусами в автомобилях. Лучшим средством защиты стали открытые окна

Для начала стоит отметить, что рассматривались ситуации, когда в машине с водителем ехал больной человек. И не стоит возмущаться относительно невозможности таких сценариев. Просто, не стоит забывать о том, что помимо коронавируса существует целая россыпь респираторных заболеваний – тот же самый грипп.

Итак, наихудший вариант развития вирусной нагрузки – закрытые окна и включенный кондиционер. Если же открыть окна, причем все, то это снизит вирусную опасность, так как будут образовано несколько независимых воздушных потоков. К слову, маски были также названы неплохим защитным средством. Однако, ученые сообщили, что вирусная нагрузка может образоваться и в таком случае – виной тому все те же закрытые окна. Так что, читатели Motorpage, носите маски и опускайте стекла.