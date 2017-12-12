Средневзвешенная цена нового автомобиля за первые 10 месяцев этого года в России выросла незначительно, всего на 1,7% и составила 1,33 миллиона рублей. Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

В региональной разбивке наибольший такой показатель зафиксирован субъектах Дальневосточного ФО. Так, лидером является Приморский край, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в котором составляет 2,32 млн рублей. На втором месте располагается Хабаровский край (2,18 млн руб.), на третьем – Камчатский край (2,17 млн руб.). В пятерку лидеров также попадают Сахалинская (2,12 млн руб.) и Магаданская (2,08 млн руб.) области. В дальневосточных регионах очень низкие объемы рынка новых автомобилей, который имеет совершенно иную структуру, чем в целом по стране. Здесь покупатели отдают предпочтение более дорогим моделям, таким как Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado. Поэтому и показатель средневзвешенной цены здесь намного выше общероссийского уровня.

Крупнейший региональный рынок – столичный – находится только на седьмой позиции рейтинга. В Москве средневзвешенная цена автомобиля по итогам 10 месяцев составила 1,82 млн рублей. Два других крупных региональных рынка – Московская область и Санкт-Петербург – по уровню средневзвешенных цен на новые легковые автомобили и вовсе оказались за пределами десятки лидеров. Так, Северная столица (1,55 млн руб.) заняла 14-е место, а Подмосковье (1,45 млн руб.) – только 18-е.

В Топ-20 регионов-лидеров снижение средневзвешенной цены произошло у семи из них, а сильнее всего это случилось в Забайкальском крае (-8,8%). Соответственно, в оставшихся 13 субъектах РФ этот показатель вырос, причем наиболее заметно – в Еврейской автономной области (+9,9%).