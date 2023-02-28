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28 фев 2023

Названы самые аварийные автомобили России

Названы самые аварийные автомобили России

Страховые компании опубликовали рейтинг моделей автомобилей, которые чаще всего попадали в ДТП за нынешнюю зиму. Безоговорочным лидером стали машины Lada, впрочем здесь есть один нюанс.

Дело в том, что в России отечественных машин, в принципе, большинство – более тринадцати миллионов. Если рассчитать долю аварий пропорционально общему числу машин, то самыми «аварийными» окажутся Hyundai, Kia, Nissan и Toyota.

Если говорить об аварийности в регионах, то здесь пальма первенства принадлежит столице – за зиму в Москве зафиксировано более 411 ДТП. Второе место принадлежит окрестностям – то есть Подмосковью.

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