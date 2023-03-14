Названы самые аварийные улицы столицы

Страховые компании составили рейтинг улиц Москвы, на которых за 2022 год произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий. Кто стал лидером?

Собственно, возглавила рейтинг аварийных улиц Московская кольцевая автодорога, которая удерживает антирекорд уже несколько лет подряд. Почетное второе место принадлежит проспекту Мира, причем эксперты говорят, что здесь много светофоров и поворотов что вкупе с манерой водителей «полихачить» приводит к ДТП. Причем основная их масса происходит в месте пересечения проспекта с ТТК.

Также страховщики отмечают значительный рост обращений с Варшавского шоссе. Если в 2021 году на трассе произошло 0,74% от всего числа столичных ДТП , то в 2022-м — уже 1,63%.