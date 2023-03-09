Названы самые надежные подержанные автомобили

Составлен список самых надежных подержанных автомобилей на мировом рынке. Исследованием занялись эксперты нескольких английских страховых компаний.

Рейтинг составлялся на основе опроса 25 тысяч британских водителей, которые говорили о наличии различных неполадок у машин (или же об их отсутствии). Список самых надежных премиальных кроссоверов возглавил Volkswagen Touareg, лишь 12 процентов владельцев которого столкнулись с проблемами за последние два года. При этом большинство респондентов отметили, что неполадки были незначительные.

Что касается кроссоверов массового сегмента, то здесь первое место принадлежит Toyota RAV4 причем от остальных игроков этот "японец" ушел вперед с огромным отрывом.