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9 мар 2023

Названы самые надежные подержанные автомобили

Названы самые надежные подержанные автомобили

Составлен список самых надежных подержанных автомобилей на мировом рынке. Исследованием занялись эксперты нескольких английских страховых компаний.

Рейтинг составлялся на основе опроса 25 тысяч британских водителей, которые говорили о наличии различных неполадок у машин (или же об их отсутствии). Список самых надежных премиальных кроссоверов возглавил Volkswagen Touareg, лишь 12 процентов владельцев которого столкнулись с проблемами за последние два года. При этом большинство респондентов отметили, что неполадки были незначительные.

Что касается кроссоверов массового сегмента, то здесь первое место принадлежит Toyota RAV4 причем от остальных игроков этот "японец" ушел вперед с огромным отрывом.

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